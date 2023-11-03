منتخبا رواندا للكرة الطائرة "جلوس" يعسكرون فى بورسعيد

إستعدادا لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

دخل منتخبا رواندا للكرة الطائرة "جلوس" رجال وسيدات فى معسكر مغلق ببورسعيد فى إطار إعداد المنتخبين لدورة الألعاب البارالمبية "باريس ٢٠٢٤" ، حيث يعسكر الفريق فى بورسعيد تحت قيادة المدير الفنى المصرى الدكتور مسعد العيوطى المدير الفنى لمنتخب المصرى للطائرة "جلوس" الحائز على الميدالية البرونزية بالبرازيل عام ٢٠١٦ والمركز الرابع فى دورة طوكيو .

ويشارك المنتخبين فى بطولة العالم للطائرة جلوس التي تقام في العاصمة الإدارية ويشارك فيها 19 دولة من جميع أنحاء العالم هى ( مصر والجزائر والكونغو ونيجيريا ورواندا وإيران والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والهند واليابان والصين وأوكرانيا وأمريكا ومنغوليا وهولندا وسلوفينيا ) ، ومنافسات الرجال بين 16منتخبا يمثلون 16 دولة ، ومنافسات السيدات يشارك فيها 12 منتخبا من 12 دولة .

أكد يوسف عفيفى رئيس نادى الحرية للمعاقين ببورسعيد أن مجلس الإدارة قد قام بتجهيز أماكن الإقامة والتدريبات لمنتخبى رواند للرجال والسيدات تقديرا لإبن بورسعيد الدكتور مسعد العيوطى ، وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة لتحقيق الراحة طوال فترة إقامتها بالمدينة الباسلة ، وتقام التدريبات بالصالة الدولية لنادى الحرية للمعاقين وتقام مبارتين للرجال والسيدات مع فريقا نادي الحرية ثم فريق نادي الرباط ونادي الزرقا بدمياط ثم مباراة لمنتخب الأندية في مصر مع منتخبي السيدات والرجال الرواندي ، وقد إستقبل البعثة مجلس إدارة نادى الحرية للمعاقين ممدوح تمام ورأفت طغيان ورحاب وفا ومتولى الحديدى المشرف العام على فريق الكرة بالنادى ، ومن المنتظر أن تقوم العلاقات العامة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتنفيذ برنامج ترفيهى للمنتخبين لزيارة معالم بورسعيد السياحية .