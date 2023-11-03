اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يناشد قادة العالم وقف "الهولوكست" الإسرائيلي في غزة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يناشد قادة العالم وقف "الهولوكست" الإسرائيلي في غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

جرائم الاحتلال تدمر الأمن والسلم العالميين وتنهي الثقة بالمؤسسات والقوانين الدولية

358 شهيدًا في غزة يوميًا

د. وجدي زين الدين يكتب: رؤية مصر الثاقبة وتراجع المجتمع الدولي

إسرائيل تستخدم أسلحة أمريكية وأوروبية لإبادة القطاع

خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

41 ألفًا و300 شهيد ومصاب في المذابح خلال 28 يومًا

"نتنياهو" يستخدم سلاح الوقود لإجبار المستشفيات على الإغلاق

مصر تواصل الجهود لزيادة دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

إسرائيل تعلن مصرع 340 من قوات الاحتلال و241 أسيرًا