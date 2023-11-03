تضامنًا مع غزة.. إنجي وجدان بعيدة عن السوشيال ميديا

أعلنت النجمة إنجي وجدان عن اعتزالها السوشيال ميديا، وذلك بسبب الأحداث الجارية بين هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



ونشرت إنجي وجدان عبر حسابها الخاص على موقع" إنستجرام" وكتبت “أنا آسفة لكن أنا مضطرة أبعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجة بريك اللي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي إيميل”.





آخر الأعمال الفنية لـ إنجي وجدان

وتعاقدت إنجي وجدان على بطولة الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023 ومن المقرر أن تبدأ إنجي تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

ويذكر أن قدمت الفنانة إنجي وجدان برنامج "يالا نتكلم" والذي يقدم محتوى من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

برنامج "يالا نتكلم" من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة مشاهدتها دون قيود، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولتها النجم سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.



نبذة عن إنجي وجدان

إنجي وجدان من مواليد 7 يوليو 1983 ممثلة ومونتيرة مصرية خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة و تلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح بعد تخرجها بيوم واحد عملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف الشهر وكانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة ثم تركته.