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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل أعضاء هيئة النيابة الإدارية

القضاء الأعلي
القضاء الأعلي

استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بمكتبه بدار القضاء العالى حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب- النائب الأول لرئيسة هيئة النيابة الإدارية والسيد المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس، والمستشار محمد أبو ضيف – الأمين العام، والمستشار  منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح مدير المراسم والمستشار هيثم على- عضو المجلس الإعلامي.

رئيس القضاء الأعلى 
رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية


 

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