رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل أعضاء هيئة النيابة الإدارية

استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بمكتبه بدار القضاء العالى حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الناصر خطاب- النائب الأول لرئيسة هيئة النيابة الإدارية والسيد المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس، والمستشار محمد أبو ضيف – الأمين العام، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح مدير المراسم والمستشار هيثم على- عضو المجلس الإعلامي.

رئيس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية



