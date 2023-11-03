تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجوع المعادي لمدة يومين بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، لمدة يومين متتاليين.

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط ليومين متتاليين، السبت والأحد، الموافقين 4 و5 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وأشار زين الدين إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات الطبية والعلاجية، ويتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة إذا لزم الأمر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر نوفمبر 2023 تبدأ يوم السبت 4 نوفمبر ولمدة شهر في عدة قرى مكونة من 3 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوتيج وأسيوط والبداري، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ تقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومجانية لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً والوصول إلى المواطنين في الأماكن والقرى النائية لدعم مستوى الخدمات الصحية بتلك القرى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.