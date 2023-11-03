شاهد بوستر حكاية «روحي فيك» من مسلسل 55 مشكلة حب

أطلقت منصة إلكترونية شهيرة، البوستر الرسمي لحكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب، والمقرر أن تنطلق أولى حلقاتها يوم الأحد المقبل على شاشة ON .

وتصدرت بطلة الحكاية عائشة بن أحمد، البوستر وظهرت ترتدي فستان من اللون الأبيض، وعلى بجوارها الفنان نور محمود ومحمد كيلاني.

روحى فيك.. حكايات مسلسل "55 مشكلة حب":

تعدُّ حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية ألفريدو، التي عرضت منذ أسابيع قليلة على قناتى ON و ON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين ورشتة وإخراج عصام نصار.

روحي فيك

كما تعرض خلال الفترة الحالية الحكاية الثانية من المسلسل والتى تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل الاسم نفسه، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.