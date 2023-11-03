عاجل
كتائب القسام تُدمّر 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شاهد بوستر حكاية «روحي فيك» من مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية روحى فيك
حكاية روحى فيك

أطلقت منصة إلكترونية شهيرة، البوستر الرسمي لحكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب، والمقرر أن تنطلق أولى حلقاتها يوم الأحد المقبل على شاشة ON .

 

وتصدرت بطلة الحكاية عائشة بن أحمد، البوستر وظهرت ترتدي فستان من اللون الأبيض، وعلى بجوارها الفنان نور محمود ومحمد كيلاني.

 

روحى فيك.. حكايات مسلسل "55 مشكلة حب":

 تعدُّ حكاية "روحى فيك" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية ألفريدو، التي عرضت منذ أسابيع قليلة على قناتى ON و ON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين ورشتة وإخراج عصام نصار.

روحي فيك

كما تعرض خلال الفترة الحالية الحكاية الثانية من المسلسل والتى تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

 

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل الاسم نفسه، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

مواد متعلقة

«مازال الهجوم قائمًا» .. عبدالمجيد عبدالله يتخطى مأساة غزة بحفل بوليفارد وورلد

«أنضف ممثل بمصر- جاب الخلاصة».. مظاهرة في حب أحمد مكي

كيم كارداشيان وابنها في قائمة المنبوذين .. «العار يلاحقهما بسبب أطفال غزة»

إيرادات فيلم الخميس اللي جاي في أسبوعين

"أنا لا مثالي ولا رجل دين".. أحداث غزة تخرج أحمد مكي عن صمته

"بيت الرفاعي" يضم أحمد رزق وأمير كرارة في رمضان 2024

فتحي عبدالوهاب مفاجأة "المداح" في رمضان 2024

فيلم البعبع يختفي من دور العرض السينمائي

الجريدة الورقية