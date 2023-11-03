تعليم الوادي الجديد يجري امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام "بوكليت"

أعلنت مديرية التربية بمحافظة الوادي الجديد أنها كانت رائدة في تطبيق تجربة بوكيليت في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي والتي نجحت بنسبة 100% ولم يتم رصد أي شكاوى في الامتحانات. وهي تجربة أشاد بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وشكر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على تنفيذها. نظام بوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية للمرة الأولى مما يؤكد استمرار تطبيق تجربة بوكليت خلال امتحانات العام الدراسي الحالي.



شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد الزملط، محافظ الوادي الجديد، أخيرًا، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة الاتصالات ومحافظة الوادي الجديد بشأن تنفيذ سلسلة من مشاريع التطوير المؤسسي بالمحافظة، بمقر الديوان العام للمحافظة.



وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تعمل الوزارة على تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع نظام التعليم الجديد بما يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي هو جيل رقمي لذلك اتخذت الوزارة إجراءات لتكامل التحول الرقمي. في التعليم وإعادة النظر في المناهج؛ مراعاة مخرجات التعلم ومواصفات الخريجين في ظل التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي، بحيث يشارك المعلم والطالب في إعداد المواد التعليمية ويقود المعلم العملية التعليمية، وكل ذلك يتم في مبنى مدرسي ذكي ومرن ومتعدد الأغراض.



ووجه الدكتور رضا حجازي رسائل شكر وتقدير عدة لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد على جهودهم المتميزة في تطوير وخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.