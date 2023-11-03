وكيل شباب أسيوط يشارك في حلقة نقاشية للقضاء علي الفقر والجوع

شارك علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط في حلقة نقاشية حول القضاء علي الفقر والجوع في جمعية عطاء بلا حدود وبحضور الدكتور حمدي نصر الدين رئيس مجلس ادارة الجمعية ومصطفي ابو غدير مستشار محافظ اسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن باسيوط وميس حجاب مدير برامج مؤسسة سويرس للتنمية الاهلية، وراندا عبدالرحيم مدير إدارة الشباب ورافت سرور مدير العلاقات العامة ومدير المركز الإعلامي.

جدير بالذكر ان الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر والجوع في اليوم 17 أكتوبر من كل عام. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بالمشكلات المتعلقة بالفقر والجوع في جميع أنحاء العالم، ودعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه المشكلة.

وأشار د جاد إلي أن الفقر والجوع من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث. يعيش الملايين من الأشخاص في حالة فقر ويعانون من نقص التغذية الأساسية. يؤثر الفقر والجوع على الصحة والتعليم وفرص العمل والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المجتمعات.

واضاف جاد أنة يجب تعاون المنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للعمل سويًا من أجل القضاء على الفقر والجوع. تشمل الجهود المبذولة تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الموارد الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة وتعزيز التعليم وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

يهدف اليوم العالمي للقضاء على الفقر والجوع إلى تسليط الضوء على هذه المسألة العالمية وتعزيز العمل المشترك للتغلب عليها. يعقد أحداث وندوات وحملات توعية في جميع أنحاء العالم بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للجميع.

على المستوى الفردي، يمكن للأفراد المساهمة في جهود القضاء على الفقر والجوع من خلال التطوع والتبرع والتوعية بقضايا الفقر والجوع ودعم المشاريع والمبادرات التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفقراء وتوفير الغذاء الكافي للمحتاجين

جانب من حلقة نقاشية في جمعية عطاء بلا حدود

جانب من حلقة نقاشية في جمعية عطاء بلا حدود