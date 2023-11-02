أبوعبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي

صرح المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبوعبيدة"، بأن المُقاومين يُواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عشرات نقاط الاشتباك وذلك بعد 27 يومًا من الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال أبو عبيدة في كلمة مُتلفزة له : تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة من تدمير ما يُعادل كتيبة دبابات وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود.

وتابع أبو عبيدة: من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمالي غربي غزة حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات.

وأردف أبو عبيدة: قيادة الاحتلال كذبت على الإسرائيليين في أعداد القتلى الذي هو أكبر بكثير مما تعلنه، ومدرعة النمر سقطت في اول اختبار من قذائفنا.

وواصل: مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأسًا وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال حيث تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

واستكمل: سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذه الكيان وترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.

وأتم المتحدث العسكري باسم كتائب القسام: ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ.

كتائب القسام تستهدف دبابة للاحتلال شرق "خان يونس" بقذيفة مُضادة للدروع

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدافها دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق "خان يونس" بقذيفة مُضادة للدروع، في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الخميس.

وتستمر الفصائل الفلسطينية في توجيه الضربات باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ وتصيب أهدافها وتقوم بالإعلان عن ذلك.

كما وتُعلن بين الحين والآخر عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق المتاخمة لغزة أو حتى في مدن القطاع المحاصر.