حملات مكثفة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الأسابيع الماضية ،قيام الوحدات المحلية بالمدن والقري بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، بالتوازي مع رصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية .

يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور، والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وشددت نائب محافظ البحيرة ،على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.