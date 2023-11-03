الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري بث مباشر

الزمالك
الزمالك

يترقب عشاق وجماهير الزمالك مباراة الأبيض وزد والتي تجمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

 

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موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري .. والقنوات الناقلة

يبحث الزمالك عن  تعويض خسارته في المباراة الأخيرة بالدوري أمام إنبي بهدفين لهدف، ومتمسكاً بعدم التفريط في المزيد من النقاط حتى لا يبتعد عن سباق المنافسة على اللقب مبكراً.
ونجح الزمالك في تحقيق فوزين فقط في مبارياته الـ 5 التي لعبها ضمن منافسات بطولة الدوري أمام البنك الأهلي وسموحة بينما تعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون قبل خسارته لمباراة إنبي الأخيرة.

في المقابل يقدم فريق زد مستويات مميزة بعد صعوده للمرة الأولى لدوري الأضواء والشهرة، وحقق زد الفوز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات حتى الآن.

 

توقيت مباراة الزمالك وزد في الدوري 


تبدأ مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

شاهد بث مباشر مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري دون تقطيع من هـــــــــــــــــــــــنا

 

 

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