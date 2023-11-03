«أنضف ممثل بمصر- جاب الخلاصة».. مظاهرة في حب أحمد مكي

ظل الفنان أحمد مكي، ملتزمًا الصمت منذ بداية حرب غزة، والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء والشيوخ نتيجة الهجمات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، وبعد مرور أكثر من 25 يومًا على العدوان الغاشم خرج «مكي» خلال مقطع فيديو معربًا عن غضبه الشديد جراء ما يحدث في الشعب الفلسطيني الأعزل، ما جعله يتصدر مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، وحديث عدد كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

زادت شعبية أحمد مكي، بعدما خرج عن صمته بسبب تطورات الأحداث في غزة وفلسطين، والعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع الذين ليس يكن لديهم الإمكانيات للدفاع عن أنفسهم، ولم يكن لديهم السلاح لمواجهة العدو.

وسرعان ما اندلعت مظاهرة حب مؤيدة لحديث «مكي» عن القضية الفلسطينية، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقى مقطع الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوه بالبطل، وتضمنت التعليقات الآتي: "أحمد مكي نزل فيديو تاريخي خلوا أولادكم يتفرجوا عليه، رسالة أحمد مكي عن الأحداث التي تحدث في فلسطين، الممثل المصري أحمد مكي لازم نرجع إلى ربنا عشان احنا في وقت فتنة، ولازم نكون في صف الحق والمحتل جيش شيطان، واحنا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض لما سمحنا بغزو العراق وتفتيته، دلوقتي وقت حساس لتاخد طريق الله أو تأخذ طريق الشيطان "إن وعد الله حق" صدقت يا أحمد مكي".



أحمد مكي

مظاهرة في حب أحمد مكي بعد حديثه عن فلسطين

«أحمد مكي طلع في فيديو حلو أوي قال فيه قصه بسيطه لخصت حال العالم العربي، أنا بقى فهمتها من حته تانيه معظم الفنانين بتوعنا باعوا محمد سلام، مفكروش أنهم بكره ممكن يتباعوا، عادي، راجل يا مكي».

«أحمد مكي عمل فيديو اتكلم فيه من قلبه وجاب من الآخر.. أكلت يوم أكل الثور الأبيض.. ربنا بينذركم عشان ترجعوا لطريقه.. البلطجي لازم يسحق ويباد.. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد»

« أحمد مكي، محترم وجاب الخلاصه متربي مليون مره، أنضف ممثل في مصر، شاهد رفضت التعاقد على إذاعة الكبير اوى، بسبب محمد سلام وموقف أحمد مكى والمنتج، رائع بالتمسك بيه ضمن المسلسل شىء محترم فهل المصريين سيقاطعوها ؟».

فيديو أحمد مكي عن القضية الفلسطينية يزيد شعبيته

وتحدث أحمد مكي، خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "في حديث عن النبي، بوصف الحالة بظبط يُوشِك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائلا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وهو تشبيه عبقري لأن الغثاء كل ما هو مالوش وزن وبيطفو فوق، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوَهْن، فقال قائلا: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت؛ لأن حب الدنيا وكراهية الموت ربنا ما يكتبهمش أبدا مع فكرة الإيمان لإن اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيكون حابب وبيتمنى أن يستشهد في سبيل الحق.

أحمد مكي

أحمد مكي: أنا لا بدعي إني رجل دين أو مثالي

وأضاف مكي: السوشيال ميديا بتاخد أي حاجة تفصصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي، وأنا لا بدعي إني رجل دين أو مثالي أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بخطأ وأصيب وأكيد ليا أخطاء ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي وربنا يهديني ويهدي الناس جميعا، لما بصيت وقريت في الموضوع اكتشفت إن فيه آيات واضحة وصريحة قالت الخلاصة قالت النصر له شروط هعرض عليكم كم آية، الآية الأولى: “كان حقا علينا نصر المؤمنين”، اتنين: “إن تنصروا الله ينصركم”، تلاتة: “إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا”.

أحمد مكي: النصر مقرون ومنسوب بالله دائمًا في القرآن

وتابع أحمد مكي، قائلًا: النصر مقرون ومنسوب بالله دائما في القرآن ودي أول مرة اكتشفها في مجموعة من الآيات وهي: “وما النصر إلا من عند الله”، اتنين: “إذا جاء نصر الله والفتح”، تلاتة: “والله يؤيد بنصره من يشاء”، آية واضحة ومفيهاش كلام.

وقال الفنان: "ربنا من رحمته بينا من قبل أحداث فلسطين أظهر لنا نذر كتير زي البراكين والخسوفات وأوبئة ومن رحمته إنه نزل النذر قبل الأحداث، وإحنا وداخلين على حاجات عظيمة وواضحة واللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه كأنها فرصة للإنسان يرجع للطريق السليم طريق الله من غير أجندات ولو طريق الله لو سليم مش هيكون فيه تنازع أو أحزاب، لأن ربنا بيقول أطيعوا الله ورسوله، مفيش وضوح أكتر من كده".

وأضاف الفنان أحمد مكي، قائلًا: "لو قاعد في بيتك وعندك شقة في بيت العيلة ودخل عليك مجموعة بلطجية ضربوك واغتصبوا مراتك وخدوا فلوسك، هل تقف تتكلم وتندد هل ده وقته؟!، ولما يجتمع العيلة اللي في البيت يقعدوا يشتموا فيهم هل ده كافي؟ البلطجي معروف لازم يسحق ويباد وأول رئيس وزراء مسك في إسرائيل من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة والناس عدت الكلام ده عادي وما اتمسكش إنه إرهاب، قال قوتنا ليست في سلاحنا النووي ولكن في قدرتنا على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب العراق سوريا وأخيرا مصر وأغلب المخطط حصل بالفعل، ومع أول موقف ما حصلش وحدة والناس خدت موقف.

أحمد مكي

أحمد مكي: الصهاينة «جيش الشيطان»

وتحدث أحمد مكي، عن الوحدة العربية قائلًا: فيه قصة كانت مأثرة في نفسيتي جدا وأنا صغير اسمها أكلت يوم أُكل الثور الأبيض بتحكي الواقع بالملي أسد و3 تيران واحد أبيض وواحد أسود وواحد أحمر، الأسد حب يأكلهم ومكانش عارف لأن اتحادهم في القوة، راح للبني والأسود قال لهم الأبيض ملفت بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش سيبهولي أكله ورزقكم يزيد وفعلا عملوا صفقة والأسد كله، وبعدها راح للبني وقال له إحنا لونا زي بعض والأسود مختلف سيبهولي أكله، وفعلا كله، لحد ما يوم جاع وراح للبني البني فهم وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

واختتم مكي حديثه قائلًا: الأحبار اللي عندهم عارفين جدا أن الحركة اللي بيعلموها الصهاينة بداية الزوال ده وعد الله حق وعمره ما يخلف ميعادا أبدا إحنا لازم ناخد بالأسباب دلوقتي وقت حساس يا تاخد طريق الله يا تأخد طريق الشيطان لأن الصهاينة هم جيش الشيطان واللي مش فاهم يدور ويبحث، واللهم إني بلغت.

مظاهرة في حب أحمد مكي

مظاهرة في حب أحمد مكي