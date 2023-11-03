إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأرضي الزراعية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الجمعة، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية بنجع حمادي.

حيث نُفِّذَت إزالة لعدد أربع حالات تعد على مساحة خمسة قراريط، تعدى بالبناء على أرض زراعية، بحضور طلعت على عبد الشافي، نائب رئيس المركز ومحمد صابر رئيس قرية الشعانية ووليد النوبي بوحدة المتغيرات المكانية بالمركز.

والعميد مأمور مركز شرطة نجع حمادي وقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي ، ومدير الإدارة الزراعية بنجع حمادي ومسؤول حماية الأراضي بنجع حمادي ومدير الإدارة الهندسية بنجع حمادي ومسؤولي التنظيم بالمدينة والقرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد أشرف أنور، أنه لا تهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفوري والسريع عند ورود أي بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.