قتل وذبح وتعذيب.. كواليس 3 جرائم بشعة هزت القاهرة

شهدت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، وقوع جرائم بشعة هزت القلوب ،ما بين قتل وذبح وتعذيب، في عدة وقائع مختلفة ، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة والقي القبض علي الجناة .

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أب ونجله لقيامهم بقتل شاب يعمل نقاش بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة المرج ، انتقاما من المجني عليه بحجة وجود خلافات بينهم ،واتخذت النيابة العامة إجراءاتها القانونية اللازمة وقررت حبس الجناة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات.

وفي منطقة دار السلام تلفع عاطل بعباءة الشياطين وانهي حياة شقيقه الأكبر بعدما سدد له عدة طعنات بجسد الضحية أودت بحياته في الحال.



تلك الواقعة البشعة التي هزت القلوب، إثر قيام شاب بتمزيق جسد شقيقه الأكبر وسدد له طعنات نافذة بالصدر وسقط جثة هامدة غارقا في بركة دماء بسب خلافات مالية ،وألقت مباحث القاهرة القبض على المتهم الذي أقر بارتكابه الجريمة بسب خلافات بينهما .



تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 سنة مقتولًا بطعنة سكين في الصدر.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة

الأصغر الذي يبلغ من العمر 15 سنة بسبب خلافات عائلية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحبس المتهم ،وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي منطقة السلام شرق القاهرة ..تجرد عامل من كافة معاني الإنسانية وقتل نجلته الطفلة صاحبة ال15عاما انتقاما منها بحجة أنها تتلقى تحريض من طليقته ضده.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام ،بلاغا بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، وبعمل التحريات والبحث، تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده.

وقالت الطفلة المسكينة الحياة وتم إلقاء القبض على الأب القاتل وإيداعه خلف القضبان لينال جزاء جريمته البشعة.