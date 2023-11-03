كيم كارداشيان وابنها في قائمة المنبوذين .. «العار يلاحقهما بسبب أطفال غزة»

شن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على الإعلامية وعارضة الأزياء كيم كارداشيان، بعدما نشرت مجموعة صور لطفلها أثناء الاحتفال بالهالوين، وظهر خلالها بآثار جروح ودماء زائفة في مناطق مُتفرقة من الجسم سخرية من أطفال غزة الذين يعانون على مدار الساعة من الهجمات العنيفة عليهم من قبل الكيان الصهيوني الغاشم.

ووصف متابعي كيم كارداشيان فعلها بالعار، ولاقت صور طفلها البالغ من العُمر 7 سنوات انتقادات واسعة خاصة أنها التزمت الصمت منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الصاروخي والاجتياح البري على قطاع غزة، وتجاهلها للقضية الفلسطينية وصرخات ألم أطفال ونساء غزة.

كيم كارداشيان وابنها

وظهر طفلها يرتدي قميص سُجل عليه رقم 10 لمهاجم دوري المحترفين السعودي «نيمار»، وملأت الكدمات والدماء وجهه وجسده، واعتبر متابعي «كيم» أن الصور ليست إلا سخرية واستخفاف بآلام وصرخات أطفال غزة وشعبها من الضحايا والشهداء.

ابن كيم كارداشيان

هجوم متابعي كيم كارداشيان بسبب أطفال غزة:

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات الهجومية على الصور من قبل متابعيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وشلمت تلك الإنتقادات الآتي:" طعم سيء للغاية"، "أتمنى أن تشعري يوما ما بالألم مثل أمهات فلسطين، إلغاء المتابعة للنساء المريضات "، " أنت بعيد كل البعد عن الواقع وهذا أمر مثير للسخرية ".

" لقد كنت أحترمك ولكن بعد هذا لم أفعل ذلك!!! وسوف ألغي متابعتك !!! فلسطين حرة "، "اسم طفلك ليس القديس، لكن المجنون! الرجاء فتح عيونك كيم، هذا ليس زومبي، هكذا يبدو شكل الأطفال في فلسطين".

كيم كارداشيان في مأزق بسبب "علم فلسطين":

وكانت كيم كارداشيان، أثارت حالة من الغضب الجماهيري بعدما وقعت في خطأ فادح بعد أن ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على موقع "تيك توك" وانكرت علم فلسطين وقالت لابنتها بأنه علم البرازيل، لتعلن بذلك دعمها الكامل لإسرائيل، والأمر الذي جعل المتابعين من العرب والأجانب في حالة غضب وفتحوا عليها أبواب النيران وهاجموها أشرَّ هجوم.

أثناء تواجدها في بث مباشر، عبر حسابها علي موقع الفيديوهات "تيك توك"، سألت نورث ويست ابنة كيم كارداشيان والدتها عن العلم الذي وضعه المتابعين على تعليقات البث المباشر بكثرة، قائلة "ماذا يقول الناس؟ ما هذا العلم؟"، لترد كيم كارداشيان: "هذا علم برازيل .. إنها بلد نيمار .. لأننا كنا نتحدث عن كرة القدم".

كيم كارداشيان وابنتها

سرعان ما فتحت السوشيال النار عليها وواجهت التعليقات الشرسة، وأكد متابعيها جهلها، فيما يحدث في العالم من حولها، ومعرفة أحداث فلسطين وعلمها، فيما أشار عدد آخر أنها أجابت بالخطأ عن عمد، حتى لا تضطر أن تشرح لابنتها الأحداث الدموية التي تعيشها فلسطين.

ابن كيم كارداشيان

ابن كيم كارداشيان

ابن كيم كارداشيان

كيم كارداشيان وابنها في قائمة المنبوذين من العالم

كيم كارداشيان وابنها في قائمة المنبوذين من العالم

كيم كارداشيان وابنها في قائمة المنبوذين من العالم