فرقة للانشاد الدينى وأخرى للموسيقى العربية بقصر ثقافة نجع حمادي

لأول مرة..

صرح عبد اللاه ابو المجد مدير قصر ثقافة نجع حمادي بمحافظة قنا، فى حديث للوفد، اليوم الجمعة، أن قصر ثقافة نجع حمادي نجح فى تكوين فرقة للانشاد الدينى تضم فى طياتها ٣٣ موهبة من مختلف الأعمار بمركز نجع حمادي، فضلاً عن تكوين فرقة للموسيقى العربية، وذلك لأول مرة بقصر ثقافة نجع حمادي.

الفرقة مكونه من ٤٢ عضو موهوب حتى الآن من أبناء مركز وقرى نجع حمادي، موضحاً إلى أنه لا يزال قصر الثقافة فى مرحلة استقطاب واحتضان مواهب جديدة من أبناء مركز نجع حمادي لفرقة الموسيقى العربية، بجانب تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية و الأدبية المعتاده بداخل قصر الثقافة وخارجه.

وذكر ابو المجد ان هناك برنامج شهرى او ما تسمى خطة عمل شهرية يسير عليها القصر كل شهر، مضيفاً ان القصر ينظم يوم الاثنين من كل أسبوع، يوما لنادى الادب، موضحا أن الاثنين المقبل من المقرر فيه إقامة حفل تأبين لشاعر الراحل محمود سليمان ابن نجع حمادى ومحافظة قنا.

وأوضح مدير قصر ثقافة نجع حمادي، أن المبنى الجديد الذى جرى افتتاحه مؤخرآ بعد عملية ترميم وتطوير شملته وبحضور معالى وزير الثقافة ومحافظ قنا، جعل المبنى جاهز للقيام بكافة مهامه وأداء رسالته على أكمل وجه، مشيرا ان قصر الثقافة يفتح ابوابه لكافة المواهب، بالإضافة لعمل المكتبة العامة ومكتبة الطفل طوال أيام الأسبوع.

وأوضح عبداللاه ابو المجد ان هناك زيارات مستمرة لتلاميذ وطلبة المدارس بنجع حمادي والقرى التابعة لها لقصر الثقافة باستمرار، خاصة مكتبة الطفل التى تحوى بين جدرانها موسوعة من الكتب بمختلف التخصصات والعلوم.

واختتم ابو المجد حديثة للوفد ان فرقة الانشاد الدينى التى جرى تكوينها تنتظر الاعتماد من هيئة قصور الثقافة، مضيفاً ان الفرقة تضم نخبة من الموهوبين المتميزين مما ينتظرهم مستقبل مشرق فى الانشاد الدينى.

وفى السياق ذاته نظم قصر ثقافة نجع حمادى، احتفالية كبرى بمناسبة أحياء انتصارات أكتوبر المجيدة، تضمنت الاحتفالية بعض الفقرات الفنية والاستعراضية، تلتها محاضرة بعنوان "انتصارات حرب أكتوبر " حاضرت فيها مروة الطيرى واضحت ان القوات المسلحة المصرية نجحت باقتحام خط برليف الذي كانت تتفاخر به إسرائيل وتعتبره حصن منيع لا يمكن اقتحامه ، ولكن الجيش المصري اثبت للعالم كله انه جيش لايقهر و جيش تحدي الصعاب.

كما جرى تنفيذ ورشة فن تشكيلي بعنوان "رسومات لعالم البحار"