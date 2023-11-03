الغربية تضرب بيد من حديد على المتعدين على الأراضي الزراعية

تواصل محافظة الغربية شن حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



وذلك بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

مشيرا إلى أنه علي مدار الساعة يتابع جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأكد رحمى أن الوحدات المحلية بمحافظة الغربية نجحت بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 38حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (١٨ قيراط و 5 فدان ) وفي سياق متصل نجحت الوحدات المحلية بإزالة 9 حالات بناء مخالف.

كما تم تحويل 54 مخالف منهم 38 متعديا على الأراضي الزراعية 9 حالات بناء مخالف و 7 مواطنين اعترضوا على عملية الإزالة و للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

في ضوء جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على حقوق وهيبة الدولة

وكان اللواء هشام آمنة ،وزير التنمية المحلية قد شدد علي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

