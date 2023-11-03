تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد بالدوري

إستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره زد مساء اليوم في مباراة نارية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويجري أوسوريو كعادته العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق الأبيض في لقاء اليوم أمام زد، سعياً للعودة إلى طريق الإنتصارات مرة أخرى بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.

وتعد عودة سيف الجزيري مهاجم الفريق لتشكيلة الأساسية أهم التعديلات التي قد تشهدها صفوف الفارس الأبيض في مباراة الليلة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد

حارس المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمر جابر، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: شيكابالا، يوسف أوباما، سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؟، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.