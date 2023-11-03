أحمد سليمان ينفي تفاوض الزمالك مع موسيماني

نفى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تواجد أي مفاوضات بين إدارة القلعة البيضاء و بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية: “ أوسوريو مستمر في تدريب الفريق. أنباء التفاوض مع موسيماني أو أي مدرب آخر غير صحيحة ” .

وتابع أحمد سليمان : " وضعنا خطة للالتزام براتب الجهاز الفني وهناك دعم كامل واحترام لهم وكذلك اللاعبين".

الزمالك يواجه زد بالدوري

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة الهامة والمرتقبة بين فريقي الزمالك وزد ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء بحثاً عن تعويض خسارته في المباراة الأخيرة بالدوري أمام إنبي بهدفين لهدف، ومتمسكاً بعدم التفريط في المزيد من النقاط حتى لا يبتعد عن سباق المنافسة على اللقب مبكراً.

وحقق الزمالك فوزين فقط في مبارياته الـ 5 التي لعبها ضمن منافسات بطولة الدوري أمام البنك الأهلي وسموحة بينما تعادل في مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون قبل خسارته لمباراة إنبي الأخيرة.

في المقابل يقدم فريق زد مستويات مميزة بعد صعوده للمرة الأولى لدوري الأضواء والشهرة، وحقق زد الفوز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري



تنطلق مباراة الزمالك وزد في بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة؟، التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.