الاتحاد الأوروبي يعلن تعاونه مع " فرانس فوتبول " لتقديم الكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا ” ، اليوم الجمعة، تعاونه مع مجلة “ فرانس فوتبول” الفرنسية ، لتقديم جائزة الكرة الذهبية بداية من النسخة القادمة 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: “ ستظل مجموعة أماوري المالكة لصحيفة فرانس فوتبول هي المسؤولة عن الجائزة والإشراف على عملية التصويت وستظل العملية مستقلة”.

ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية

يذكر أن حقق ليونيل ميسي الفوز بالبالون دور للمرة الثامنة فى تاريخه رسميًا اليوم الاثنين ليحقق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وحقق ميسى من قبل الكرة الذهبية خلال مشواره 7 مرات وأقرب لاعب له فى القائمة هو رونالدو الذى حصدها 5 مرات من قبل.

وفاز ميسي بالجائزة بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 فى قطر كما حصد لقب الدورى والكأس رفقة باريس سان جيرمان فى فرنسا قبل أن يرحل فى الصيف الماضى إلى إنتر ميامى الأمريكي.

واستضاف مسرح «شاتليه» في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، مراسم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.