محافظ أسوان : لا زيادة فى تعريفة الأجرة الحالية لسيارات السيرفيس والتاكسى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً عدم زيادة تعريفة الأجرة ، والعمل بالتعريفية الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى ، وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار ، موجهاً الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين ، والجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين ، وأكد محافظ أسوان على أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 ، والجدير بالذكر بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ، إعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80 ، و 11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى ، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .