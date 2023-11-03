اقتصادي يكشف أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر

أسعار البنزين في مصر .. قال الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن أسباب زيادة أسعارالبنزين التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يرجع إلى إرتفاع أسعار البترول عالميًا جراء الحرب في غزة ووصل برميل البترول إلى ما يقرب من 80 دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 90 و100 دولار للبرميل.

سعر البترول عالميًا



وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر على أسعار البنزين وهي سعر البترول عالميًا، وسعر صرف العملة المحلية، والتكلفة الخاصة بعمليات التكرير والنقل والشحن وبالتالي فإن ارتفاع سعر البترول أدى لزيادة الاسعار، على حد قوله.

مصر تستورد 120 مليون برميل بترول



وذكر الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد ما يقرب من 120 مليون برميل من البترول على مدار العام وبالتالي فإنه زيادة أسعاره عالميًا يؤدي لزيادة سعر البنزين المحلية، وزيادة أسعار وسائل النقل الخاصة، ومن المفترض أن تكون أسعار النقل العام ثابتة لانه لم يتم رفع سعر السولار دون تغيير.

ضرورة تشديد الرقابة



وطالب الادريسي، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة وأن يكون للدولة دور رقابي وفعال بشكل مستمر للحفاظ على الاسعار وأيضًا الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين بكافة أنواعه ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، والتي يتم تطبيقها فعليًا اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة.

وجاءت الاسعار كالاتي:

بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات

بنزين 92 سعر اللتر 11 جنيها ونصف

بنزين 95 سعر اللتر 12 جنيها ونصف