غدًا محاكمة مرتضى منصور.. تفاصيل

تنظر محكمة جنح العجوزة، غدًا السبت، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب، إن الاتهامات التي ارتكبت في حق موكله هى "سب وقذف وتشهير وطعن في سمعة العائلات.. وخدش الأعراض".

كانت البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك، وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

من جهة أخرى تنظر الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، 6 نوفمبر المقبل، جلسة نظر القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023، جنح مالية القاهرة، المرفوعتين من النيابة العامة بناءً على شكوى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد المحامي مرتضى منصور، وهاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق.

وجاء في أمر إحالة القضية لأنه في يوم 2022/8/22 تعدى عليهما بالقذف والسب، وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، والمذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.

وكان المتهم تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بجلسة سابقة وقضى برفض طلب الرد ومصادرة الكفالة لتعود القضيتان من جديد إلى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.