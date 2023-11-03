ملعب الملك فهد الدولي بشرة خير لـ الاتحاد ضد الشباب.. تقرير

يعتبر ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بشرة خير لنادي الاتحاد في مواجهته اليوم الجمعة ضد نادي الشباب، والتي تدخل ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ملعب الملك فهد الدولي بشرة خير لـ الاتحاد ضد الشباب

منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي بمسماه الجديد في عام 2008 لعب فريقي الاتحاد والشباب 8 مواجهات على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويمتلك نادي الاتحاد السيطرة الكاسحة فيها على نظيره، بالرغم أن ملعب الملك فهد ليس الملعب الأساسي لأي من الفريقين.

نجح نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار في 6 مباريات على نظيره الشباب الذي لم يحقق أي فوز على ملعب الملك فهد الدولي، بينما حضر التعادل بين الفريقين في مواجهتين قبل لقاء اليوم الجمعة.

انتهت أخر مباراة بين الاتحاد والشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفوز العميد بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي كانت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري لنسخة موسم 2019-20.

أما عن نتيحة أخر لقاء بين الفريقين فكان الفوز فيه من نصيب نادي الاتحاد الذي فاز بهدفين مقابل هدف وحيد وسجل الاهداف حمدالله وكريستيان جوانكا.

يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة ، بينما ياتي فريق الذياي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.