النيابة تتخذ إجراء جديد فى واقعة اتهام عامل بسرقة مبالغ من عمله

تباشر النيابة العامة، التحقيق واقعة اتهام عامل بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عمله، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وكشف تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل مندوب شركة شحن بالقاهرة، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة محل عمله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل جنائي، وعمل بالشركة كمندوب شحن، واستلم مبالغ كمالية لإيصالها للشركة إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن فى سياق أخر أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مجوهرات ممرضة بمنطقة بولاق الدكرور.

أدلى المتهم بسرقة شقة ممرضة في الدكرور باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم إنه انتظر حتى نزلت جارته الممرضة إلى العمل، وتوجه إلى شقتها زنجح في الدخول إليها والاستيلاء على المشغولات الذهبية.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من ممرضة أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم اكتشفت سرقة بعض المشغولات الذهبية.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بمشاهدته للمبلغة حال توجهها لعملها فاختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.