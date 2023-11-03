محمد ممدوح يكشف أسباب تأجيل عرض مسلسل قصة المدينة

كشف الفنان محمد ممدوح، عن تأجيل عرض مسلسل "قصه المدينة" بطولة الفنان أحمد أمين في رمضان ٢٠٢٤ لظروف لايعلمها.



وأكد الفنان محمد ممدوح، خلال اسضافته في برنامج عرب وود، قائلا:"كان هناك عمل بالفعل ولكن مسلسل قصة المدينة تم تأجيله لأسباب لا اعلمها".

الفنان محمد ممدوح



ويذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمة أهل الكهف، الذي يشارك البطوله معه النجم خالد النبوي والفنانة غادة عادل، بيومي فؤاد، محمد فراج وإخراج عمرو عرفة.

ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.