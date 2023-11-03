نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للقلب والأوعية الدموية

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي المؤتمر بكلمات طيبة مهنئاً الجميع ومتمنيا النجاح للمؤتمر الثاني لقسم القلب والأوعية الدموية بطب الأزهر أسيوط .

واشاد نائب رئيس الجامعة بالدور الذي تقوم به مستشفي جامعه الأزهر بأسيوط في خدمة مرضى الصعيد والتقدم الملحوظ الذي تشهده المستشفى، كما أشاد بقسم القلب وما يقدمه من خدمات جليلة في مبادرة دعامة حياة

حضر الافتتاح الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والأوعية الدموية ورئيس المؤتمر وأساتذة القلب والأوعية الدموية من مختلف فروع قسم القلب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية وأطباء مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والشرطية.

وأكد الدكتور إبراهيم محمود شعلان في كلمته أن المؤتمر "يهدف إلى توفير منصة للمتخصصين في مجال القلب لتبادل الخبرات والتواصل مع الزملاء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور محمد محمود رئيس قسم القلب والاوعية الدموية على أن المؤتمر يتحدث عن كل ما هو جديد في طب القلب والأوعية الدموية ويشتمل على مجموعة من الجلسات العلمية التي تحتوي علي كل جديد في مجال القلب والاوعية الدمويه سيتم مناقشتها خلال الجلسات .

وفي نهاية الافتتاح قدم رئيس المؤتمر دروع تذكارية لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ولعميد الكلية وعدد من السادة رؤساء الأقسام.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر