وزير الرياضة يتابع المشاركين في نهائيات الموسم الثاني لـ كابيتانو مصر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة لمتابعة ودعم المشاركين في نهائيات كابيتانو مصر الموسم الثاني، وهو المشروع القومي الذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



أكد وزير الرياضة أن مشروع كابيتانو مصر هو مبادرة رائدة تحظي برعاية ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية وتهدف إلى تشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، معربًا عن عن تفاؤله الكبير وثقته في أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في عملية اكتشاف المواهب الكروية في مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي حجم المجهود المبذول من قبل جميع القائمين على تنفيذ المشروع، ومشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم بالمشروع مما يساهم فى تحفيز النشء المشاركين ، واختيار أفضل العناصر كنواة لنجوم المستقبل.

وزير الرياضة يوافق على تدشين 5 مراكز تدريب للناشئين



ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور إنتهاء تصوير البرنامج علي تدشين عدد ٥ مراكز تدريب عالية الكفاءة للاعبى المشروع، بالإضافة إلي ٧ مراكز تدريب فى النسخة الأولى مواليد 2008 كان قد تم إنشاؤها بالفعل.

يذكر أن اختبارات النسخة الثانية من كابيتانو مصر، أقيمت خلال شهرى يوليو واغسطس لمواليد 2009 بعدد 8 محافظات، أسوان، المنيا، سوهاج، الغربية، بورسعيد، المنوفية، البحيرة، والقاهرة الكبرى، وتمت التصفيات وصولًا إلى المتميزين لخوضهم البرنامج.

ويأتي مشروع "كابيتانو مصر" ضمن باقة البرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى مختلف الألعاب الرياضية، وضمهم فى حضانات متكاملة يتم خلالها التدريب الشامل للمشاركين وفق أسس ومعايير علمية، وصقل مهاراتهم ، وإعدادهم لمختلف المنافسات، والمساهمة فى احترافهم فى الأندية الرياضية.