أهل مصر.. الدكتورة حنان موسى : أطفال المحافظات الحدودية هم خط الدفاع الأول فى المستقبل

أكدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث أن أطفال المحافظات الحدودية هم خط الدفاع الأول في المستقبل، كلٌ منهم في مكانه، ونسعي دائما نحو تطوير مواهبهم وتحقيق أحلامهم.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الختامي لملتقى أطفال المحافظات الحدودية فى أسبوعه الـ 27، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" فى محافظة بورسعيد. وفى حضور لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، ولفيف من الصحفيين الإعلاميين.

وأضافت الدكتورة حنان موسى، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أنها فخورة بما رأته فى حفل الختام من فن وإبداع ومنتجات فائقة الروعة والجمال، مصنوعة بحرفية عالية خلال تفقد منتوج الورش الفنية والحرفية والأدبية.



وعبرت الدكتورة حنان موسى عن سعادتها بمشروع أهل مصر والمنتج الثقافي، وتفاعل الأطفال واندماجهم فى الورش الفنية والأدبية، وبابداعاتهم الفنية على المسرح.

أشارت إلى أنها انبهرت بالمنتَج الذى صنعه الاطفال بايديهم، خلال أيام قليلة ما بين 6 و7 أيام، موضحة أنه "منتج هايل جدًا للاطفال وحاجة حلوة سواء على المستوى الحرفي أو على المستوى الأدبي أو إلقاء الشعر وكتابته، أو الموسيقى أو الرسم الموسيقى، والغناء والرقص الشعبي.



واضافت: "حاجة مبهرة جدًا ان الاطفال يطلعوا المنتج ده ومن جواهم، دون أن تفرض عليهم أى شيء، منتج خاص بهم".

واوضحت ان جميع الورش التى اقيمت خلال فعاليات الملتقى جيدة جداً ولها شخصيتها ولها الاطفال اللي اشتغلوا فيها، واستفادوا منها، خصوصاً الورش الجديدة كالرسم بالموسيقى.





فلسطين فى القلب

وقالت فوجئت بانطباع الأولاد عن فلسطين، إذ بعثوا رسالة دعم وسلام من خلال الملتقى، وهذا نابع من الأطفال أنفسهم دون تدخل من اى شخص، فهذا الوعي القوي لدى الاطفال حاجة عظيمة، وإن دل على شيء فإنما يدل على أننا نجحنا عبر مشروع أهل مصر فى ترسيخ الهوية جواهم وتعريفهم يعني ايه مصر.

تطوير وتجديد

واضافت اننا نعمل دائمًا على التجديد والتطوير، فمنذ بدء العمل فى المشروع تجد أن كل أسبوع مختلف عن الآخر والبرنامج مختلف ومتنوع، حتى المدربين نجدد ونبحث عن الكفاءات واصحاب الخبرات لضمهم للمشروع، كل ذلك من أجل تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن عبر التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، وهذا يسهم في بناء الشخصية المصرية، المحاربة للافكار الهدامة.



ووجهت رسالة إلى أطفال الملتقى بان ينقلوا ما تعلموه الى محافظاتهم لانهم سفراء لنا فى المحافظات، كما قدمت الشكر إلى د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، على الدعم الكامل للمشروع، مقدمة الشكر الى كل العاملين فى المشروع





أهل مصر

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.





