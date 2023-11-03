الزمالك يبحث عن مصالحة الجماهير على حساب زد

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مصالحة جماهيره من خلال مواجهة زد المقررة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة مفاجئة أمام إنبي بهدفين لهدف، في الجولة الماضية على ملعب استاد المقاولون العرب، بينما يعيش فريق زد فترة ازدهار، إذ يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من أصل 5 مواجهات، فاز بلقائين وتعادل في 3 مواجهات دون التعرض لأي هزيمة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من أصل 5 لقاءات بعدما فاز في مواجهتين وتعادل بمثلهما وتلقى هزيمة وحيدة أمام إنبي.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الزمالك وزد مساء اليوم الجمعة عند دقات السابعة بتوقيت مصر، في إطارمنافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري.

ويفقد الزمالك بقيادة أوسوريو مجموعة من عناصره وهم محمود علاء وعمرو السيسي و عبدالله جمعة ومحمد حسام بيسو لأسباب فنية، في حين يستكمل الثنائي مصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي فترة تأهيلهما من الإصابة.