تناول زيت الذرة وعباد الشمس مفيد لصحة جدار الأوعية الدموية

تحدثت طبيبة القلب آنا بيريوكوفا عن المنتجات المفيدة لتعزيز صحة الأوعية الدموية والقلب.

وذكرت الدكتورة بيريوكوفا أن صحة الجهاز القلبي الوعائي على المدى الطويل لا يتم تعزيزها عن طريق الحد من بعض المواد الضارة، بل عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن يمنح الجسم العديد من المواد المفيدة، ويجب عليه أيضًا الحصول على الدهون الصحية.

وبشكل خاص، لفت الطبيب إلى أن تناول بعض الزيوت النباتية مفيد لصحة الأوعية الدموية: فمثلاً، زيوت الذرة وعباد الشمس مفيدة لصحة جدار الأوعية الدموية.

وقالت بيريوكوفا لصحيفة Gazeta.Ru: "تحتوي زيوت الزيتون والذرة وعباد الشمس وفول الصويا وبذور اللفت على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهي ضرورية للحفاظ على الحالة الصحية لجدار الأوعية الدموية والقلب".

كما نصحت الأخصائية بإدراج الأسماك في النظام الغذائي الذي يحتوي على بروتين عالي الجودة بالإضافة إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs). وعلى وجه التحديد، من المفيد تناول سمك الماكريل والرنجة والسلمون (مرة أو مرتين في الأسبوع)، فهذه العادة تعمل على تحسين حماية الأوعية الدموية من تصلب الشرايين.

وأضافت بيريوكوفا أن النظام الغذائي يجب أن يشمل أيضًا الأطعمة الأخرى التي تعزز صحة الجهاز القلبي الوعائي - مصادر الفيتامينات والعناصر الدقيقة والألياف والبروتين.