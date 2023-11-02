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الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طبيبة توضح ضرورة تناول الألياف كل يوم

الألياف
الألياف

أوضحت أخصائية التغذية ماريات مخينة، أن بتناول الألياف كل يوم تزيل السموم من الجسم.

 

قال الدكتورة موخينا في إحدى المقابلات إنك تحتاج إلى تناول الألياف كل يوم وأوضح الحاجة إلى مثل هذه العادة، مشيرة إلى عصارة المعدة والإنزيمات، وعمليا لا تدمرها، والألياف تصل إلى الأمعاء دون تغيير، والألياف الغذائية التي يتكون منها تنظف الأمعاء بشكل فعال وتنشط إخلاء الكتل الغذائية وتزيل السموم.

 

ويجب أن يعتاد الإنسان على تناول الخضار والفواكه والحبوب بشكل يومي، وأوضحت ماريات موخينا لموسكو 24 أنها تحتوي على الكثير من الألياف، أي الألياف الغذائية، التي تعمل على تحسين وظيفة الأمعاء.

 

وأضافت المختصة أن الألياف تبطئ إطلاق الكولسترول والسكر في الدم، وبالتالي خفض مستوياتهما، وميزة أخرى هي قدرته على أن يكون بريبيوتيك، أي غذاء للبكتيريا المعوية المفيدة، والتي بفضلها يتم تصنيع العديد من الفيتامينات في الجهاز الهضمي. 

الجريدة الورقية