وشهد شاهد من أهلها.. تصريحات أدانت الانتهاكات فأشعلت تل أبيب غضبًا (تفاصيل)

أدان العالم الدولي بأكمله ما قامت به المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي، واعتبروه فعلًا إرهابيًا من حركة [حماس] تسبب في مقتل المدنيين من الجانب الإسرائيلي، وبهذه الذريعة منح المجتمع الغربي الرخصة الذهبية لإسرائيل لقصف الأبرياء بقطاع غزة المحاصر لما وصفه بـ "حق الدفاع عن النفس"، إلى أن ظهرت في الأونة الأخيرة بعض التصريحات الغربية من قادة ومسؤولين ونواب، جعلت تل أبيب تشطاط غضبًا.

تصريحات أدلى بها مسؤولون غربيون وأغضبت إسرائيل

وترصد بوابة "الوفد" في التقرير التالي أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولون غربيون وأغضبت إسرائيل

ارشيفية

- الأمم المتحدة:

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إن "هجمات حماس على إسرائيل [لم تأت من فراغ]، موضحًا "الفلسطينيين تعرضوا إلى احتلال خانق على مدى 56 عامًا"، كما كانت تصريحات غوتيريش في إطار تنديده بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، ودعوته إلى وقف إطلاق نار فوري.

وأعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي المنظمة الدولية، بعد تصريحات أمينها العام أنطونيو غوتيريش الأخيرة، واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن تصريحات غوتيريش تبرر هجوم حماس على إسرائيل، وفق قوله.

- النرويج:

أدانت إسرائيل تصريحات وزيرة خارجية النرويج، أنيكين هويتفيلد، عبرت فيها عن تضامنها مع مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، عبر حسابها على "تويتر" "في اتصال هاتفي اليوم مع نظيري الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، أعربت عن تضامن النرويج مع السكان في جنين.. لقد شجبت ارتفاع مستوى العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين، ويجب أن يتوافق الإجراء العسكري مع القانون، ويجب أن تنتهي دورة العنف".

واعتبرت تل أبيب أنها "تشجع على التطرف الفلسطيني"، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان "تغريدة وزيرة الخارجية النرويجية بشأن الأحداث، مع تجاهلها للهجوم الإرهابي ضد الإسرائيليين في تل أبيب أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لا تسهم في الحوار بين إسرائيل والنرويج".

- روسيا:

وكانت روسيا قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن ولكنه تم رفضه، وكانت موسكو قد أوضحت موقفها من دعوة وفد حركة حماس للزيارة، مشيرة إلى أنها تحافظ على قنوات التواصل مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واستدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للاحتجاج على استقبال موسكو وفدا من حركة المقاومة الإسلامية [حماس] في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حركة حماس تبعث برسالة تضفي الشرعية على ما سّمته الإرهاب ضد الإسرائيليين، واصفة الاستدعاء بأنه احتجاج لا توبيخ.

- تركيا:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أمام البرلمان التركي "ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة ليس دفاعاً عن النفس، وإنما وحشية متعمدة وجريمة ضد الإنسانية"، مضيفًا "حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال.. إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر أكثر الهجمات وحشية في التاريخ وأن معظم القتلى من الأطفال".

وأعلنت إسرائيل، رفضها “القاطع” لتصريحات أردوغان حول حركة حماس الفلسطينية، ووصفتها بـ [القاسية والتحريضية]، وقالت الخارجية الإسرائيلية "حماس منظمة إرهابية خسيسة أسوأ من داعش، تقوم بوحشية وبشكل متعمد بقتل الرضع والأطفال والنساء والمسنين، وتأخذ المدنيين كرهائن وتستخدم شعبها كدروع بشرية".

- بلجيكا :

صرحت وزيرة بلجيكية أن ما تقوم به إسرائيل يعد انتهاكًا واضحًا، قائلة إن "قرى بأكملها مُسحت من الخريطة"، مضيفة أن هناك ممارسات عنصرية من قبل قوات الاحتلال، ما تسبب في خلق توتر بين "إسرائيل" وبلجيكا بسبب انتقاد وزيرة لممارسات.