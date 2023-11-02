أحمد كريمة: سيناء مصرية وذكرت صراحة في القرآن 29 مرة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن سيناء مصرية وذكرت صراحة في القرآن 29 مرة، وهناك سورة كاملة باسم الطور، مشيرًا إلى أن أرض سيناء أرض مقدسة، وعلى المؤسسات التعليمة في كل الدول الإسلامية أن تذكر هذه سيناء ضمن الأراضي المقدسة في المواد التعليمية المختلفة .

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "حكايات ولاء"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الله عز وجل وصف أرض سيناء بالأراض المقدسة ، وهذا واضح في قوله تعالى: "اخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى"

ولفت إلى أن مدة إقامة سيدنا داوود وسدينا سليمان في أرض فلسطين لا تزيد عن 70 عامًا ، وعلى الباحثين أن يخرجوا للعالم هذه الوثائق الدينية والتاريخية التي، متسائلاً: " هل 70 عامًا تعطي الحق في احياء نجمة داوود، وبناء الهيكل المزعوم ومثل هذه الخرفات؟ " .