رئيس مجلس النواب الأمريكي يُفجر مفاجأة حول مصير بايدن

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، "مايك جونسون"، بأنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قريبًا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أدلة كافية لبدء إجراءات المساءلة: "أعتقد أننا سنتوصل إلى قرار حول هذه القضية قريبا جدا".

وأضاف أن القرار سيتم اتخاذه بناء على الأدلة و"إلى أين تقود".

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "سنرى، لا أتوقع أن القرار سيصدر اليوم".

وتُجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.

ويصر بايدن على عدم معرفته بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.

تصريحات نارية من رئيس النواب الأمريكي الجديد بعد انتخابه رسميًا

أدى النائب "مايك جونسون" من ولاية لويزيانا الأمريكية، اليمين كرئيس لمجلس النواب، قائلًا "نحن نعيش حالة من التحزب في الولايات المتحدة، والأمريكيون يفقدون ثقتهم بالحكومة ويجب أن نُكافح لتغيير ذلك"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء.

وأضاف جونسون: "علينا إعادة الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح قبل فوات الأوان".

وأشار إلى أن الدين العام هو أكثر ما يُهدد الولايات المتحدة الأمريكية، مُؤكدًا أن مجلس النواب سيشكل لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل هذا الموضوع.