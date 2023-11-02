الطيران الروسي يُنفذ غارات عنيفة على تحصينات مُسلحين في سوريا

ذكر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، "الأدميرال فاديم كوليت"، أن الطيران الروسي أغار على تحصينات مجموعات مُسلحة إرهابية في قريتي سفوهن والحلوبي في إدلب السورية، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأشار كوليت إلى أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات جوية في منطقتي سفوخون وحلوبا بمحافظة إدلب واستهدفت بضرباتها ملاجئ وتحصينات تحت الأرض يتحصن فيها المسلحون المشاركون في قصف مواقع القوات الحكومية السورية.

وقال: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنها مسلحو جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، وقد نفذ المسلحون هجومين على محافظة حلب، وهجومين على محافظة اللاذقية.

الأردن يُعلن اعتراض طائرة مُسيّرة مُحمّلة بـ"الكريستال" قادمة من سوريا

من ناحية أخرى، اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية في "الأردن"، طائرة مُسيّرة مُحمّلة بمواد مُخدرة، قادمة من الأراضي السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة عبور طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أن "الطائرة التي تم إعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكريستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".