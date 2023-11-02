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الخميس 02 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن يُعلن اعتراض طائرة مُسيّرة مُحمّلة بـ"الكريستال" قادمة من سوريا

اعتراض طائرة مُسيّرة
اعتراض طائرة مُسيّرة

اعترضت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية في "الأردن"، طائرة مُسيّرة مُحمّلة بمواد مُخدرة، قادمة من الأراضي السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الخميس.

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العراق يدعم قرار الأردن بسحب سفير المملكة من الكيان الإسرائيلي

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الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل احتجاجًا على جرائم الاحتلال

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة عبور طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أن "الطائرة التي تم إعتراضها، كانت محملة بكمية من مادة الكريستال، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

العراق يدعم قرار الأردن بسحب سفير المملكة من الكيان الإسرائيلي

من ناحية أخرى، أكدت "وزارة الخارجية العراقية"، دعمها الموقف المبدئي الذي اتخذته المملكة الأردنية بسحب سفيرها من الكيان الإسرائيلي وطلبها بوقف الاعتداءات على غزة والشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، استدعاء سفيرها من إسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان: “إنه تم استدعاء سفير الأردن لدى إسرائيل لرفض المملكة الهاشمية الحرب المُستمرة على قطاع غزة”.

وأكدت خارجية الأردن، أن سفير تل أبيب لدى عمّان لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

وشددت الوزارة أن الحرب على قطاع غزة تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية.

الجريدة الورقية