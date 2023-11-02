السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية

أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن الأمانة العامة للجامعة العربية وآلياتها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب تولي اهتماماً كبيرا بتعزيز دور التمريض والقبالة في الأنظمة الصحية بالدول العربية، وذلك للدور الهام والحيوي لهذه المهنة والتي تعد إحدى دعائم الرعاية الصحية وواحدة من سبل تحسينها والارتقاء بمستواها، وتحفيز الكفاءات العربية العاملة في مجالي تعليم وممارسة التمريض والقبالة، وهو ما يؤكد عليه مجلس وزراء الصحة العرب ولجانه الفنية في كافة اجتماعاتهم إيماناً بأهمية تحسين جودة الخدمات التمريضية وتطويرها.

وأشارت السفيرة أبو غزالة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس بمناسبة اليوم العربي للتمريض والقبالة والذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت استراتيجية عربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 22 مايو 2022 بجنيف.



وقالت السفيرة أبو غزالة:"ونحن نحيي هذا اليوم الهام لابد وأن نقدم تحية إجلال وإكبار إلى جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة وأخص بالذكر قطاع التمريض والقبالة، الذين هم دائما في الصفوف الأمامية يواجهون الآن تحديات بالغة الصعوبة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين بلغ عددهم الآلاف جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرار المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق المدنيين، واستمرار تهديد المستشفيات والمرافق الطبية بالقصف، وفي ظل إمكانيات تكاد تكون مستحيلة وظروف إنسانية وصحية بالغة الخطورة، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".