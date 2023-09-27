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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تطوير 80% من مناهج التعليم الفنى في 400 مدرسة

التعليم الفني
التعليم الفني

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطوير 80 في المائة من مناهج التعليم الفنى المطبقة في أكثر من 400 مدرسة. 

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وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التعليم الفنى باعتباره احد اعمدة نمو الاقتصاد، موضحا أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى تغيرت فى مصر.

وكشف وزير التربية والتعليم عن استحداث مدارس تكنولوجيا تطبيقية تخدم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية ضمن التعليم الفنى. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك مدارس تكنولوجيا تطبيقية تخصص في الطاقة الشمسية والبرمجيات والحلي والذهب والطاقة النووية والنقل النهري ومياه الشرب والبترول والبتروكيماويات وغيرها. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى وجود طلب متزايد من دول أجنبية على الطلاب من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا للمهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بتعليم هؤلاء الطلاب لغة تساعدهم على السفر والتعايش في الخارج.

تغيير صورة التعليم الفنى

وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يساعد فى صنع الاقتصاد، وقد تم تغيير الصورة الذهنية للمجتمع عن التعليم الفنى، بفضل جهود أصحاب العمل والقطاع الخاص. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 62 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومبادرة ابدأ. 

وأكد وزير التربية والتعليم الإقبال المتزايد على هذه المدارس لما لها من مميزات كضمان حصول الطالب على العمل، بالإضافة إلى فرصة التحاقه بالجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى نحو التوسع فى هذه النوعية من المدارس.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص وشركاء النجاح لتحقيق التكامل وإحداث النقلة النوعية في التدريب الفني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث يتيح الشركاء من القطاع الخاص التدريبات والمعامل التي تحاكي طبيعة عمل الطالب المستقبلية. 

وتابع وزير التربية والتعليم أن مؤشرات التعليم الفني ارتفعت خلال السنوات الماضية حيث ارتفع مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز ال٨١ عام ٢٠٢٢، كما ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ في عام ٢٠٢٢، وارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ في عام ٢٠٢٢. 

ونوه وزير التربية والتعليم بارتفاع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من 69 عام 2017 إلى المركز الـ51 في عام 2022، كما أصبح مركز مصر في مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد في عام 2022 الـ75 بعد أن كان في المركز الـ117 في عام 2017.

وارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز الـ68 عام 2017 ليصبح المركز الـ30 عام 2022.  

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