عاجل
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة أبوعبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المقاصد في القدس، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

txt

كتائب القسام تُدمّر 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة إسرائيلية

txt

نتنياهو يعترف: الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر قاسية

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

أمريكا ستحث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في غزة

وستحث أمريكا، إسرائيل خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 3 نوفمبر تل أبيب، على الموافقة على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وسيصر بلينكن على بعض "التوقف الإنساني" للحرب عندما يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة".

وأشار البيت الأبيض إلى أنهم يدعون إلى توقف مؤقت في إطار زمني وجغرافي محدد.

وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو منفتحا على فكرة الهدنة الإنسانية.

 

مواد متعلقة

"أنا لا مثالي ولا رجل دين".. أحداث غزة تخرج أحمد مكي عن صمته

إبراهيم عيسى يثير فتنة حول اليهود وإسرائيل تُشيد بحديثه عن الحرب على غزة

أمريكا تعتزم حث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في غزة

خبراء بالأمم المتحدة يُطالبون بوقف إطلاق نار إنساني في غزة

بيني جانتس: "الصور القادمة من معركة غزة مُؤلمة ونمر بأوقات صعبة"

الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف الحالة الصحية للمصابين القادمين من غزة للعلاج

الصحة: وصول مجموعة جديدة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

خالد الجندي: وزارة الأوقاف تقوم بعمل بطولي لدعم غزة
الجريدة الورقية