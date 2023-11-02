قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى المقاصد في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المقاصد في القدس، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

أمريكا ستحث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في غزة

وستحث أمريكا، إسرائيل خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 3 نوفمبر تل أبيب، على الموافقة على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وسيصر بلينكن على بعض "التوقف الإنساني" للحرب عندما يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة".

وأشار البيت الأبيض إلى أنهم يدعون إلى توقف مؤقت في إطار زمني وجغرافي محدد.

وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو منفتحا على فكرة الهدنة الإنسانية.