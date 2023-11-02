كتائب القسام تُدمّر 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة إسرائيلية

ذكرت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، أنها نفذت هجمة مُضادة في محور شمال غرب مدينة غزة، إذ التحم عشراتٌ من مجاهدينا بقوةٍ صهيونيةٍ مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة، فدمروا 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

كما استهدفوا جنودًا تحصنوا داخل أحد المباني بقذيفة "TBG"، موقعين في صفوف القوة خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون.

وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال إن المقاومين يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في عشرات نقاط الاشتباك وذلك بعد 27 يومًا من الحرب على غزة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مُتلفزة له : تمكن المجاهدون خلال 48 ساعة من تدمير ما يعادل كتيبة دبابات وإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود.

وتابع: من أبرز عملياتنا مساء اليوم العمليات المتزامنة في شمالي غربي غزة حيث تمكن مجاهدونا من تدمير 6 دبابات.

وأردف أبو عبيدة: قيادة الاحتلال كذبت على الإسرائيليين في أعداد القتلى الذي هو أكبر بكثير مما تعلنه، ومدرعة النمر سقطت في أول اختبار من قذائفنا.

وواصل : مجازر العدو ستزيدنا قوةً وبأسًا وسنجعل غزة لعنة التاريخ على كيان الاحتلال، حيث تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.

واستكمل: سنجعل غزة كما كانت لعنة التاريخ على هذه الكيان و ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء.

وأتم: ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ.

أمريكا تعتزم حث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في غزة

قرر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن يحث إسرائيل خلال زيارته في 3 نوفمبر تل أبيب على الموافقة على سلسلة من وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الخميس.