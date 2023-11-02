طرح فيلم "حكاية الجواهر الثلاث" ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت.. اليوم

يُعرض اليوم الخميس الفيلم الفلسطيني "حكاية الجواهر الثلاث" ضمن أيام فلسطين السينمائية في بيروت على مسرح مترو المدينة.

أيام فلسطين السينمائية

أحداث الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث

تدور أحداث الفيلم الفلسطيني "حكاية الجواهر الثلاث" حيث أنه يُناقش الظروف الصعبة التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة المحتل من خلال الفتى يوسف الذي يعيش في عالم اليوم لكن خياله الفطن يقوده إلى آفاق رحبة.

أبطال الفيلم الفلسطيني حكاية الجواهر الثلاث

فيلم "حكاية الجواهر الثلاث" بطولة بشرى قرمان ومحمد بكري والطفلة هناء نعمة ومكرم خوري والطفل غسان أبو لبدة ومحمد النحال، وهو فيلم للمخرج ميشيل خليفي.

كما يعد من أكثر المخرجين اهتماما بقضية الأرض والوطن، وكرم فى مهرجانات عدة، حيث تم منحه الصف الأول من الوسام الوطنى للاستحقاق فى قطاع الثقافة، تقديرًا لتميز أعماله السينمائية، ولإسهاماته الفنية القيّمة فى خدمة القضايا العادلة.

برز اسم المخرج الفلسطيني ميشيل خليفى بقوة على الساحة السينمائية في العالم مع عرض فيلمه "الذاكرة الخصبة" في مهرجان قرطاج السينمائي عام 1980، حيث فاز بجائزة النقاد العرب، فقد كان الفيلم اكتشافا حقيقيا لموهبة مخرجه مواليد الناصرة عام 1950.

نتفلكس تعرض الفيلم الفلسطيني علَم

كشفت منصة نتفلكيس العالمية، موعد عرض الفيلم الفلسطيني "علَم"، والذي يناقش في احداثه عدد من القصايا المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني، مشددة على أن هذا الفليم من المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر القادم علي منصة "نتفلكيس"، بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية.

وتم عرض فيلم "علَم"، لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقيقة، وهو من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية.

أبطال فيلم "علَم"

ويعد فيلم "علَم" من إخراج فراس خوري، وتاليف فراس خوري، ومن بطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، محمد كراكي، أحمد زغموري ومحمد عبد الرحمن، ومن تصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد.

أحداث فيلم " علَم"

وتدور أحداث فيلم "علَم" حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ، وفي فيلم عَلَم يقدم محمود بكري دور تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء.

وفي سياق آخر، كشف مركز السينما العربية عن إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي يلقي الضوء فيها على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها منذ عام 1946، عندما قدم المخرج صلاح الدين بدرخان فيلم "حلم ليلة" وعرضه في يافا والقدس، ويعد أول فيلم فلسطيني روائي طويل، وذلك ضمن أنشطة المركز في مهرجان كان السينمائي.

مركز السينما العربية هو مؤسسة غير ربحية تأسست في 2015 بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.