نتنياهو يُعارض وقف إطلاق النار في حرب غزة

عارض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، مُعتبرًا أن خطوة كهذه ستكون "استسلامًا" للحركة الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 أكتوبر.

وأضاف نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة".

وتابع: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين دون قصد".

نتنياهو يُؤكد: مُلتزمون بإعادة المُحتجزين الإسرائيليين إلى عائلاتهم

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأنهم مُلتزمون بإعادة المُحتجزين الإسرائيليين إلى عائلاتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين.

وأكد "بنيامين نتنياهو"، أن تل أبيب تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه لغزة.

وعلق نتنياهو على "تحرير" قوات الاحتلال الإسرائيلي لجندية أسرتها حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "قامت قواتنا الليلة الماضية بتحرير الجندية أوري مجيديش من أسر حماس. تم اختطاف أوري في الصباح الأسود ليوم 7 أكتوبر. مرحبًا بك في بيتك، أوري".