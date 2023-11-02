فضل الصحابة .. مسابقة بحثية بمركز شباب الشيخ يوسف بالمراغة فى سوهاج

نفذ مركز شباب الشيخ يوسف التابع لإدارة شباب المراغه شمال محافظة سوهاج مسابقة بحثية حول فضل الصحابة وذلك بمقر مركز الشباب تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر الجاري (طلائع) بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

وتهدف هذه النوعية من المسابقات البحثية حول أننا لا بد أن نستفيد في حياتنا بما قدمه لنا الصحابة ( رضوان الله تعالى عليهم) فنأخذ منهم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة من سيرتهم العطرة ونُعلِّم أبناءنا حبهم وسيرتهم فهم السابقون في الخيرات وفي صحبة سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم فالله تعالى قد اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه قال تعالى : " اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ".

وأن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة فى كل المناقب ومكارم الأخلاق فرضي الله عنهم وأرضاهم فحبهم من حب النبي وحب رب العالمين حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله .

وفي ختام المسابقة البحثية أكد المشاركين أن الصحابة علمونا كيف تكون التضحية وعلمونا الإيجابية والتحضر والمحافظة على الأوطان والمجتمعات.

وقال محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن تنفيذ المسابقات البحثية يأتي ضمن حزمة من البرامج والفاعليات التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى لدى النشء والشباب والإهتمام بالتثقيف الديني للشباب من مختلف الأعمار السنية .

وفي سياق متصل نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برنامج مشواري للنشء وتدريباته لتنمية المهارات الحياتية وفق بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من ١٠ سنوات حتى ١٤ سمة بمقر مركز شباب بني وشاح بالمراغة

ويهدف برنامج مشواري إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التي تؤسس لديهم مهارات التفكير الإيجابي والأساليب التحفيزية والتقبل وحب التعلم والمشاركة الإيجابية ويهدف البرنامج إلى دعم مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لنشر رسالة تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة .

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أنه في ضوء تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج يتم الإهتمام بالكيانات الشبابية وتقديم الخدمات والبرامج التي تؤهلهم لصقل مهاراتهم .

وأضاف وكيل المديرية للشباب أن البرنامج تناول مجموعة من الجلسات التدريبية ومنها التعريف بالبرنامج والمهارات الحياتية والتفكير الإيجابي والتفكير الإبداعي والابتكاري ومهارة التواصل ومهارة اتخاذ القرار ومهارة العمل الجماعي، واحترام الآخرين و التفكير الايجابي وتعلم كيفية التعلم وكيف تكون قائد والأساليب التحفيزية وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية مشيرا إلى أن البرنامج أسفر عن تكوين عدد من المعلومات والخبرات الحياتية والمعيشية الجديدة لدى المشاركين .

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أن الوزارة تعمل على أن يصل البرنامج لجميع فئات النشء والشباب وتهتم بالكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية ومنها شباب محافظةسوهاج .