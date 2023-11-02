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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة الزمالك لمباراة زد في الدوري الممتاز المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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الزمالك فى معسكر مغلق ومصطفى شلبي خارج القائمة

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موعد مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري والقناة الناقلة

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني  - مصطفى الزناري  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر.

في خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا

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