فتح باب التقديم بمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بأزهر سوهاج

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، - حفظه الله تعالى - للعام 2023–2024م، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك من أمس ‏الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام، وتقوم الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد بتنفيذ إجراءات المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالي جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه.‏

ومن جانبه قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن الإدارة العامة لشؤون القرآن أوضحت أن مُسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هذا العام تنقسم إلى أربعة ‏مستويات، وهي:‏

‏المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.‏

‏المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.‏

‏المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏

‏المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم حددت الشروط العامة للمسابقة، وشروط الإشتراك في كل مستوى، ‏حيث يحق الإشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب في مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2023م.‏

وجاءت أهم شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:‏

المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.‏

المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.‏

المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.‏

وأكد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على ‏أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: اختبار أولى داخلي في المعهد أو المكتب أو الرواق.

المرحلة الثانية: تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏

المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح في هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا في المسابقة يستحق الجائزة المقرررة له.

المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد في القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏

ونوه رئيس الإدارة المركزية، إلى أنه لا يسمح للطالب بالتقدم ‏من جهتين مختلفتين (معهد / مكتب / رواق) في وقت واحد، كما لا يسمح للطالب بالاشتراك في أكثر من مستوى في نفس المسابقة. متابعًا أن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في ‏الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي.‏

ويكون التقديم للمسابقة إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من الأربعاء 1 نوفمبر ‏‏2023م ولمدة 10 أيام.، عبر الرابط المرفق، ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة، ‏وتقديمها لإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.

رابط التقدم للمسابقة.

https://service.azhar.eg/Services/GrandImamaQurancompetition