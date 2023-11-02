محافظ القليوبية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

واصلت أجهزة محافظة القليوبية حملاتها المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



خيث قام وائل محمد رئيس الوحدة المحلية بترسا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وبمشاركة مسئول الجمعية الزراعية بإزالة حالتى تعدى على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية وذلك كإزالة كلية بناحية قرية شبرا هارس بمساحة 135 م دائرة الوحدة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدى الفورى لكافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بأنه لا تهاون مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأى تعديات جديدة

اشرف على تنفيذ الحملة مسئولى الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم انذار المخالفين برفع الأنقاض واعادة الأرض لطبيعتها والا سوف يتم رفع تلك الأنقاض على نفقة المخالفين