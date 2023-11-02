اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة في ندوة لـ "اليوم السابع": نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة في ندوة لـ "اليوم السابع": نرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء

المجتمع الدولي يعاني من ردة ولا يحترم المواثيق الإنسانية

الإبادة الجماعية في غزة ضد القوانين والمعاهدات الدولية

أمتلك برنماجًا انتخابيًا شاملًا لحل أزمات مصر

الرئيس أعطى الفرصة كاملة لمنافسيه ولا توجد عراقيل أمام الحملة الانتخابية

إسرائيل تواصل المحارق النازية في غزة

د. وجدي زين الدين يكتب: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة

تل أبيب ترتكب جرائم حرب توازي قنبلتين نوويتين

3 مجازر جديدة في مخيم جباليا

مصر تستقبل دفعة جديدة من مصابي الحرب

"السيسي" يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب

مستشفى ميداني مجهز من "الإنتاج الحربي" لإسعاف مصابي غزة