إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

شنت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة إزالة مكبرة بقرى الوحدة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة التعديات على الاراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة باعتبارها خط احمر.

واسفرت الحملة التى أشرف عليها المحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها عن تنفيذ الإزالة لعدد 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بإجمالى مساحة 1695 مترا بنطاق قرية كفر عطالله.

وأشار المحاسب محمد عبدالحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها إلى أن هناك تعليمات واضحة بتنفيذ القانون ولا تهاون مع المخالفين والتصدى للبناء المخالف للقانون وحالات التعدى على الأرض الزراعية في المهد،

مشيرا إلى أن الوحدة المحلية ببتمده بإشراف ومتابعة احمد سليمان رئيس الوحدة أشرفت على تنفيذ بعمل حملة الازالة فور إخطار الجمعية الزراعية بكفرعطالله بوجود حالات تعدى على الأرض الزراعة وبحضور انعام محمد سكرتيرة الوحدة والأجهزة المعنية بالوحدة المحلية ومسئول نقطة شرطة ببتمده ومسئول الجمعية الزراعية بكفر عطالله .