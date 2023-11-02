إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة؛ لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارات شباب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، والخانكة.

وشملت الزيارة متابعة مراكز شباب مساكن إسكو، والخصوص، سرياقوس، عرب الصوالحة، عرب جهينة ، عرب العليقات البحرية، والشوبك، ومنية شبين، وتبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل تام في وجود العاملين بها.

وعند المرور بمراكز شباب بيجام، ومنطى مفتوحين بدون عاملين ، ومركز شباب مين نما مفتوح ويمارس نشاطه في ظل غياب بعض العاملين، في حين وجود مركز شباب عزبة عبد الرحمن عبد المغني مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وتم إثبات هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط، والذي وجه بدوره لاستمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، مؤكداً إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.